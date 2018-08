Leere Asylquartiere kosten monatlich 82.000 Euro

22.000 € für Miete in Linz

So muss der Bund für die Unterkunft in der Linzer Derflingerstraße monatlich rund 28.800 Euro berappen. Wobei auf die Miete rund 22.000 Euro entfallen. Der Rest sind laufende Betriebskosten. Der Vertrag läuft erst mit 30. Juni 2019 aus. Noch langfristiger sind die Bindungen in der Nachbargemeinde Steyregg. Frühestens Ende September 2020 kann das Quartier in der Gewerbeallee gekündigt werden. Bis dahin werden insgesamt noch 700.000 Euro überwiesen werden müssen.