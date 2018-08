Verdorbenes Gemüse und Obst in Regalen

Ekel-Gemüse und verschimmeltes Obst in den Regalen der Supermärkte - leider kein Einzelfall: Konsumentenschützer der AK kontrollierten in acht beliebten Geschäften die verpackten Waren, fand in allen Filialen verdorbenes Obst und Gemüse: „Unternehmen müssen Mitarbeitern mehr Zeit zum Überprüfen geben!“