Die Erleichterung ist groß!

„Es ist eine Meilenstein in der Thematik“, freut sich die Stuhlfeldener Bürgermeisterin Sonja Ottenbacher. Vier bis fünf Jahre wurden Lösungen für die elf kleinen Bahnübergänge der Pinzgauer Lokalbahn zur Mittersiller Bundesstraße gesucht. Immer wieder kam es zu schweren Unfällen zwischen Autos und Zügen - diese sollen bald der Vergangenheit angehören. „Ein großer Dank gilt den Landwirten, die ihre Gründe hergeben und ein großes Lob an Dr. Hittenberger vom Land Salzburg für die Planung“, sagt Ottenbacher. Die letzte fehlende Zustimmung eines Eigentümers kam erst in der vergangenen Woche. Mit dem Bau könnte damit im kommenden Jahr begonnen werden und dieser Anfang 2020 fertig sein. Die Straße wird 1,8 Kilometer lang und bis nach Mittersill reichen. Dort wird die Lösung allerdings ein wenig anders aussehen als bei den Nachbarn: Die Landwirte werden künftig über den Damm des Hochwasserschutzes fahren. „Dafür sind nur geringe bauliche Maßnahmen notwendig und das ist damit kein Problem“, sagt Bürgermeister Wolfgang Viertler aus Mittersill.