Urlaubszeit versetzt Bodenpersonal in Dauerstress

172 Mitarbeiter im Einsatz

An den Bars, vor den Check-In-Schaltern und bei der Sicherheitskontrolle - an Spitzentagen in der Reisezeit wurlt es am Airport überall. „Jeder Handgriff muss einstudiert sein“, sagt Betriebsleiter Markus Kugler. 172 Mitarbeiter sind an solchen Tagen im Einsatz: Beschäftigte des Flughafens, vom Sicherheitsdienst G4S, der Austro-Control, des Zolls und im Duty-Free-Shop. Auch Robert Harrer hat es eilig: Mit 800 Litern Treibstoff pro Minute betankt der Skytanking-Verantwortliche ein Flugzeug.