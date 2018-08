Steirer zündete sich selbst mit Benzin an - tot

Der ganze Vorfall, der sich am 16. Juli ereignete, erinnert an einen Hollywood-Streifen: Laut Polizei dürfte der Mann in der Nacht in die Wohnung seiner ehemaligen Lebensgefährtin eingestiegen sein, diese war zu dem Zeitpunkt nicht zu Hause. Der 51-Jährige soll die Wohnung daraufhin verbarrikadiert und auf die Frau, eine beliebte Wirtin, gewartet haben. Als die 51-Jährige gegen 9 Uhr nach Hause kam, lockte sie der Verdächtige in einen Lagerraum. Als Vorwand gab er an, dass er Geschirr eines Freundes abholen wolle.