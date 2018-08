13 Feuerwehren retteten Mühlviertler Bauernhof

Am 31. Juli 2018 gegen 20:30 Uhr brach in einem landwirtschaftlichen Anwesen in Rohrbach-Berg auf dem Dachboden des Wohnhauses aus unbekannter Ursache ein Brand aus. Durch das rasche Eingreifen von 13 Feuerwehren mit ca. 250 Mann konnte der Brand soweit eingegrenzt werden, dass ein Übergreifen auf den landwirtschaftlichen Teil verhindert werden konnte. Der Dachstuhl des Wohnhauses brannte vollständig nieder. Personen oder Tiere waren nicht gefährdet. Die Schadenshöhe kann nicht beziffert werden. Ermittlungen zur Brandursache laufen.