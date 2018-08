Hitze, Oper und Badespaß in der Mozartstadt

Salzburg liebt „Salome“-Sopranistin Asmik Grigorian, und sie liebt Salzburg. So wie im Jahr zuvor ist sie am liebsten mit der Familie unterwegs. „Ich liebe die Sonne, die Seen. Am Fuschlsee war ich schon“, so die Litauerin zur „Krone“. Und sie plant „einen Ausflug zum Mondsee“. Bei der Hitze eine blendende Idee!