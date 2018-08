Kerze löste Brand auf Balkon aus

Eine nicht ausgelöschte Kerze löste in der Nacht auf Dienstag vermutlich einen Brand auf einem Balkan eines Mehrparteienhauses in der Gemeinde Dellach in Hermagor aus. Das in der Wohnung schlafende Ehepaar wurde jedoch zum Glück durch die ausgelösten Rauchmelder geweckt und dem Mann gelang es den Brand mit einem Feuerlöscher noch rechtzeitig zu löschen.