Vor Tempo 140 wirbelt Luft-Messstelle Staub auf

Warnung vor Sackgasse

Grünen-Landesrat Rudi Anschober ist das aber noch immer viel zu viel. „Mehr Tempo bedeutet natürlich auch mehr Schadstoffe. Wir müssen endlich in die Gespräche eingebunden werden und uns alle an einen Tisch setzten, damit das Projekt nicht in einer Sackgasse endet!“ Noch vor dem erhofften Treffen mit Minister Hofer weist er auf einen Missstand hin. Die kürzlich aufgestellte Luftmessstation in Allhaming steht zu weit weg von der Autobahn. „Statt zehn sind es 20 Meter, die Ergebnisse sind nicht korrekt“, so Anschober.