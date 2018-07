500 Besucher bei Jakobi-Kirtag der Schützen

Ein 280 Jahre alter Tanz war der Höhepunkt am traditionellen Kirtag der Jakobischützen zu St. Jakob am Thurn. Am Sonntagnachmittag wurde der historische Schützentanz mit acht unterschiedlichen Figuren am Sportplatz aufgeführt. Zuvor wurde der Ort um 7 Uhr durch einen lauten Weckruf aus den Federn geworfen.