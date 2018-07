Reisebus blieb am Loibl in Kurve stecken

Die Freiwillige Feuerwehr Unterbergen hat am Samstagnachmittag mit schwerem Gerät auf den Loibl in Kärnten ausrücken müssen, um einen stecken gebliebenen Reisebus wieder manövrierfähig zu machen. Der nicht voll besetzte tschechische Bus war im Bereich der Teufelsbrücke in einer Kurve aufgesessen - und nichts ging mehr. Erst nach drei Stunden konnte die Loiblpassstraße (B91) für den Verkehr wieder freigegeben werden.