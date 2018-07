Exhibitionist wurde von der Polizei ausgeforscht

Der jüngste Vorfall ereignete sich vor sechs Tagen in Seeboden: In einem Lokal hatte der 61-jährige Mann - damals war er noch nicht bekannt - die Handlungen an sich durchgeführt. „Dies konnte von einer Angestellten des Lokals eindeutig wahrgenommen werden“, heißt es bei der Polizei. Die Frau zeigte den Vorfall an.