Kebapmesser-Attacke: Täter türmt aus Inspektion

Attacke mit Kebapmesser in Wien: Ein 34-Jähriger ist am Donnerstagnachmittag bei einem Kebap-Stand in Wien-Margareten mit einem Paar in Streit geraten. Ein Zeuge wollte den Konflikt schlichten, woraufhin er von dem Rabiaten mit einem Kebapmesser verletzt wurde. Der Österreicher wurde nach kurzer Flucht festgenommen. Doch damit nicht genug: In der Polizeiwache unternahm er einen waghalsigen Fluchtversuch, sprang aus dem Fenster im ersten Stock und blieb verletzt am Gehsteig liegen.