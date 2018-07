Emirate wollen 2020 Raumsonde zum Mars schicken

Auch Siedlung auf dem Mars geplant

Die ölreichen Vereinigten Arabischen Emirate haben in der Vergangenheit immer wieder mit Milliardenprojekten für Aufsehen gesorgt. Erst im Februar dieses Jahres haben sie angekündigt, eine Siedlung auf dem Mars bauen zu wollen. Trotz schwindender Einnahmen durch Ölverkäufe denkt man weiterhin in Superlativen: Der in Dubai vorgestellte Plan soll Bewohner des Golfstaates in 100 Jahren auf den Mars bringen.