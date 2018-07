Verstärkung für die Polizei vom „großen Bruder“

Justizminister will Körperkameras testen

Auch Justizminister Josef Moser (VP) will Bodycams für die Justizwache, und das lieber heute als morgen. Denn die Situation in den Gefängnissen, auch jenen in der Steiermark, ist mehr als angespannt: Die Häftlingszahlen sind hoch, es gibt immer mehr Insassen aus unterschiedlichen Kulturkreisen und einen Personalmangel. Reibereien stehen an der Tagesordnung. Der Minister erhofft sich durch die Körperkameras eine „deeskalierende Wirkung“.