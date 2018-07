Frecher Nestroy in der Kulturfabrik Helfenberg

Schon Nestroy warf ein Auge auf den Speckgürtel der Gesellschaft. Reichtum erhalten steht da ganz oben. In seiner Posse „Liebesgeschichten & Heiratssachen“ schickt er Neureiche, Noble und Armselige in den Ring um die beste Partie. Davon erzählt die gelungene Inszenierung in der Kulturfabrik Helfenberg!