Mega-Algenspirale vor Finnlands Küste entdeckt

Das Problem: Wenn diese Cyanobakterien sterben, setzt dies komplexe biologische Prozesse in Gang, die mit einem erheblichen Sauerstoffverlust in der betreffenden Meeresregion einhergehen. In der Folge entstehen sauerstoffarme „Todeszonen“, in denen kein maritimes Leben mehr möglich ist. Forscher an der finnischen Universität in Turku schätzen, dass diese „Todeszonen“ in der Ostsee heuer bereits eine Fläche von rund 70.000 Quadratkilometern umfassen.