779 Ticketautomaten manipuliert: Täter gefasst!

Am Dienstagabend erwischten zwei Mitarbeiterinnen der Wiener Linien im Bereich der U-Bahn-Station Schottenring einen Mann (52), der an einem Fahrscheinautomaten hantierte und hastig in die Linie U2 einstieg. Sie hefteten sich sofort an seine Fersen. Als er die U-Bahn-Station Stadion verließ, stoppten zufahrende Polizisten den 52-Jährigen im Bereich Olympiaplatz/Vorgartenstraße.