Robin Wright: Heiße Küsse an der Amalfiküste

Die 52-Jährige und der um etwa 15 bis 20 Jahre jüngere Franzose - so genau weiß man das nicht-, sind seit 2017 liiert. Immer wieder gibt es Gerüchte, das Paar habe heimlich geheiratet. So verliebt, sie wirken, könnten das jetzt durchaus Flitterwochen sein. Auch bei einem Ausflug nach Capri wurden die beiden an der Steilküste beim innigen Küssen ertappt.