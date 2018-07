Mildes Urteil: Vier Monate Haft für Todeslenker

Ausgesprochen milde hat das Wiener Landesgericht für Strafsachen am Mittwoch einen Unfalllenker behandelt, der am 10. Februar 2018 in Hernals frontal gegen den Pkw einer 51-Jährigen gekracht war. Die Frau erlitt ein komplexes Polytrauma und erlag im Spital ihren schweren Verletzungen. Der Mann war ohne Lenkerberechtigung und mit weit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen.