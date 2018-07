Heiße Rad-Duelle: In Graz regiert der Eliminator

In der Grazer Altstadt warten auf die Fahrer 570 Meter auf unterschiedlichsten Terrains (wie etwa Kopfsteinpflaster) und sechs Hindernisse (Brücken, Steilkurven, Sprünge). Insgesamt dabei sind 70 Starter (20 Damen, 50 Herren), in den Finalläufen treten dann die besten 16 Damen und 32 Männer aus der Qualifikation gegeneinander an.