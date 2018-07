Star-Blogger besucht die Heimat der Mozartkugeln

Influencer Riccardo Simonetti besuchte am Montag seinen Heimatort Bad Reichenhall in Deutschland und veranstaltete im Traditions-Cafè Reber einen opulenten Kaffeeklatsch mit selbst gebackenen, üppig dekorierten Torten, Pralinen, Schokoladen-Pasteten und Echten Reber Mozart-Kugeln. Eingeladen hatte der Wahl-Berliner dazu seine fünf besten Blogger-Freundinnen, die extra aus München anreisten. Im Vorfeld der kulinarischen Kuchenschlacht tauchten die selbsternannte „Skandalnudel“ und seine Begleiterinnen in die süße Welt der Confiserie ein und stellten selbst feinste Pralinen her. Dabei sprach er über seine Vorliebe für Süßes: „In Schokolade könnte ich mich reinlegen“, gesteht Deutschlands einflussreichster und bekanntester männlicher Influencer. „Ich kann auf Vieles verzichten, aber niemals auf Schokolade.“