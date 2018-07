Neymar brauchte nach der WM eine Pause vom Fußball

Mittlerweile sei er aber wieder im Training, denn „die Traurigkeit währt nicht für immer“, sagte Neymar am Sitz seiner Wohltätigkeitsorganisation Instituto Neymar Jr. in Praia Grande, einem Vorort von Sao Paulo. Zur Kritik an seinem häufig als theatralisch kritisierten Auftreten nach Zweikämpfen bei der WM in Russland erklärte der 26-Jährige: „Ich bin dorthin gefahren um zu gewinnen, und meine Gegner wollten mich offensichtlich nicht in Ruhe lassen.“