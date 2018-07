Sie schwimmt für die Schmetterlingskinder

26 Kilometer zu schwimmen, ist für eine Hobby-Sportlerin ein fast unvorstellbares unterfangen. „Bei meinen Sprinttriathlons bin ich immer nur 750 Meter im Wasser gewesen“, sagt Weiß. Seit 28 Wochen bereitet sie sich deswegen penibel vor, verbrachte über 200 Stunden in Pools und Seen, legte in diesem Zeitraum 500 Kilometer zurück. Die längste Strecke am Stück absolvierte sie in den Trumer Seen: Nonstop 16 Kilometer durch den Mattsee, Obertrum See. Sollte das Wetter die Aktion nicht zulassen, wird verschoben. „Eine Absage kommt natürlich nicht in Frage!“