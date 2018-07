„GTA Online“ lädt mit Update zur After Hour

Los Santos ist die Stadt der glänzenden Lichter, der langen Nächte und der schmutzigen Geheimnisse - und es wird nicht glänzender, länger oder schmutziger als in „GTA Online: After Hours“, verspricht Entwickler Rockstar Games. Spieler können mithilfe des am 24. Juli erscheinenden Updates ihren eigenen Nachtclub eröffnen und ihn als Fassade für das „dichteste Netzwerk krimineller Unternehmen“ nutzen, „das jemals San Andreas heimgesucht hat“. Die nötigen DJs dürfen dabei natürlich nicht fehlen, wie ein neuer Trailer zeigt.