Der Erzberg sorgt für neue Knalleffekte

Krise hat sich in vielen Köpfen eingebrannt

Damals folgte allerdings eine tiefe Krise, ein Überlebenskampf, der noch immer in zahlreichen Köpfen verankert ist. Dass der Abbau am Erzberg nie eingestellt wurde und längst wieder floriert, ist vielen nicht bewusst. Vielleicht auch deshalb, weil nicht mehr bis zu 2500 Menschen im Betrieb arbeiten wie noch in den 70er-Jahren, sondern wegen des technischen Fortschritts nur noch ein Zehntel davon.