Horror-Foul: Düdelingen-Kicker sorgt für Entsetzen

Mit dem sensationellen Erfolg gegen Red Bull Salzburg in der Champions-League-Qualifikation 2012 sorgte der Luxemburg-Klub F91 Düdelingen europaweit für Schlagzeilen. Bryan Melisse, ein Spieler der aktuellen Düdelingen-Truppe, schaffte es nun mit einem der wohl dreckigsten Fouls der Fußball-Geschichte in die Medien. Beim Ausscheiden seines Teams in der CL-Qualifikation streckte er einen Spieler von Videoton FC (Ungarn) mit einem üblen Kung-Fu-Tritt brutal nieder und flog anschließend vom Platz.