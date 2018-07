Mühlviertler Handbiker bei WM-Bewerben in Italien

Am 31. Juli reist Christoph Stadlbauer mit dem österreichischen Paracycling-Team zur Handbike-Weltmeisterschaft nach Maniago in Italien. In den letzten Jahren hat der Mühlviertler, der seit einem Autounfall 2004 im Rollstuhl sitzt, viel Zeit in die Vorbereitung investiert. „Mit meinem Trainer Wolfgang Tenor steht fast tägliches Ausdauertraining von drei bis fünf Stunden auf dem Programm“, ist Stadlbauer überglücklich, sich für die World Champions qualifiziert zu haben.