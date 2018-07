Mondfinsternis des Jahrhunderts und naher Mars

Am Freitag nächster Woche steht der Rote Planet nicht nur in „Opposition“ - also exakt auf der anderen Seite der Erde als die Sonne - sondern befindet sich zu diesem Zeitpunkt auch noch an einem der sonnennächsten Punkte (dem sogenannten Perihel) seiner Bahn um das Zentralgestirn unseres Sonnensystems. Was zur Folge hat, dass die Distanz zwischen Mars und Erde bei der sogenannten Perihelopposition besonders gering ist - in astronomischen Dimensionen natürlich. Denn: Auch am 27. Juli beträgt der Abstand immer noch rund 60 Millionen Kilometer. Am 31. Juli sind es dann gar „nur“ knapp 58 Millionen Kilometer. Zum Vergleich: Der geringste Abstand des Mars zur Erde beträgt 54 Millionen Kilometer, die größte Entfernung 401 Millionen Kilometer.