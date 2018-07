Hier verschwindet der Mars unter Mega-Staubdecke

Peach hat für die Animation ein am 28. Juni mit einem Teleskop in Chile aufgenommenes Foto und eine Vergleichsaufnahme der Raumsonde „Mars Global Surveyor“, die den Roten Planeten von 1997 bis 2006 umrundete, verwendet. Derzeit sei das Aussehen des Mars „weitgehend unter dem Staub verborgen“, erläutert Peach, der in Selsey in der englischen Grafschaft West Sussex zu Hause ist. „Es wird mindestens ein paar Monate dauern, bis der Mars wieder zu einem normalen Aussehen zurückkehrt - vorausgesetzt, es entwickeln sich keine weiteren lokalen Staubstürme.“