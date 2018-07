Urlaub wie daheim: Airbnb droht neuer Ärger!

81 Millionen Umsatz allein in Wien

Eine zahnlose Drohung. Denn just dort, in Ministerien, aber auch Stadtverwaltungen rauft man sich ohnehin die Haare. Zu komplex sei das Thema, um am Kuchen der rund 81 Millionen Euro mitzunaschen, die allein in Wien private Wohnungsanbieter via Buchungsplattformen lukrierten. Die Regierung plante eine „Erfordernis einer einschlägigen Gewerbeberechtigung für gewerbsmäßige tageweise Vermietung von Wohnungen.“ Die ohnehin nur Eigentumswohnungen sein dürfen - und von der Eigentümergemeinschaft abgesegnet.