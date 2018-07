Ein Sommer voller Turbulenzen auf den Flughäfen

Gute Nerven brauchen in diesem Sommer die steirischen Fluggäste: Nicht jeder, der in Richtung Süden abheben möchte, kommt dort auch zeitgerecht an. Denn Verspätungen und Pannen häufen sich! Erst am Sonntag gab es am Grazer Flughafen Chaos: Ein Charterflieger mit 200 Passagieren konnte nicht starten.