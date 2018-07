Nach Millionen-Betrug: 4 Jahre Haft für Obfrau

Sog der Spielsucht

Die 40-Jährige war zeichnungsberechtigte Obfrau zweier Sozialvereine. Etwa 2011 habe sie das erste Mal online-Wetten probiert - und kippte rasch in den Sog der Spielsucht. Kurz bevor die Misere aufflog, überwies sie beinahe täglich vierstellige Summen an diverse Wettanbieter. Um das alles zu finanzieren, „erleichterte“ sie die Sozialabteilung der OÖ Landesregierung um 766.000 Euro an zusätzlichen Förderungen. Bei ihrem eigenen Verein bediente sie sich im Laufe der Jahre mit insgesamt 1,65 Millionen Euro. Allerdings keinesfalls nur zum Spielen: drei Autos (alle behindertengerecht umgebaut), ein Dampfgarer, auch Möbel wurden so finanziert. Das Geld schob sie auf derart vielen Konten hin und her, dass offenbar sogar die Landesprüfer die Übersicht verloren.