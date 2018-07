Rücktritt! Island-Teamchef wird wieder Zahnarzt

Drei Wochen nach dem Aus bei der Weltmeisterschaft in Russland ist Heimir Hallgrimsson als Nationaltrainer Islands zurückgetreten. Das teilte der nationale Fußballverband KSI am Dienstag mit. Der 51-Jährige lege sein Amt nach sieben Jahren auf eigenen Wunsch nieder, hieß es in einer Mitteilung. Hallgrimsson wird künftig wieder in seinem erlernten Beruf als Zahnarzt arbeiten.