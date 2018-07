Illegale auf Charterflügen nach Europa gestoppt

Hunderte Chartermaschinen mit Tausenden Urlaubern sind derzeit täglich in der Luft. Was Schlepper ausnutzen, um ihre Kunden mit verfälschten Dokumenten unter die Masse an Reisenden zu mischen. Allein auf den zwei Flughäfen auf der griechischen Insel Kreta flogen vergangene Woche 59 Illegale auf.