Im Erdmantel gibt es Billiarden Tonnen Diamanten

Diamanten übertragen Wellen schneller

Die beste Erklärung dafür sei, dass ein bis zwei Prozent des Materials in den Kratonen aus Diamanten bestehe, so die Forscher. „Wenn die (seismischen; Anm.) Wellen durch die Erde gehen, werden sie von Diamanten schneller übertragen als von anderen Gesteinen oder Mineralien, die weniger steif sind“, erläutert Joshua Garber von der University of California (UC) in Santa Barbara, der Hauptautor der Studie. Mit Sicherheit könne man das aber nicht sagen, denn es sei extrem schwierig, Proben aus dieser Region des Erdmantels zu nehmen, so der UC-Forscher.