Khloe Kardashian: 15 Kilos sind schon weg

Khloe Kardashian hat seit der Geburt ihrer Tochter True bereits 15 Kilogramm abgenommen. Die „Keeping up with the Kardashians“-Darstellerin wünschte sich schon während ihrer Schwangerschaft ihre alte Figur zurück. In den letzten Wochen war die 34-Jährige eifrig damit beschäftigt, alle überflüssigen Kilos im Fitnessstudio wegzuschwitzen.