Ganz Lassing denkt an die zehn Opfer im Bergwerk

Tag des Gedenkens in Lassing: Vor 20 Jahren, am 17. Juli 1998, kam es zum großen Grubenunglück. Ein Teil des Stollensystems im lokalen Bergwerk brach ein, elf Männer wurden verschüttet, mit Georg Hainzl wurde nur einer gerettet. Um 19 Uhr beginnt am Dienstag ein Gedenkgottesdienst in der Pfarrkirche. Steirische Politiker erinnern sich an die dramatischen Sommertage von damals.