1. Weltraumbahnhof Europas in Schottland geplant

Der erste Weltraumbahnhof auf europäischem Boden soll in Schottland entstehen. Das hat am Montag die britische Weltraumagentur UK Space Agency mitgeteilt. Von der Halbinsel A‘Mhoine in der schottischen Grafschaft Sutherland könnten demnach bereits im kommenden Jahrzehnt Raketen ins Weltall starten.