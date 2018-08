Radlerhosen sind jetzt wieder der letzte Schrei

All jene, die noch vor der Jahrtausendwende geboren wurden, werden sich mit Grauen daran zurückerinnern: In den 90ern war nichts so hip wie eine enganliegende, meist knielange Radlerhose aus Lycra, die meist noch bunt gemustert waren. Und was die meisten von uns schon längst versorgt und am liebsten als modische Sünde aus dem Gedächtnis gestrichen hätten, wurde jetzt von den Promis wieder hervorgekramt.