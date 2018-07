Stefan Lainer ist der große Bullen-Verlierer

Die bislang eingeschlagene Marschroute in der Vorbereitung, die mit einem weiteren Test am 25. Juli in Kuchl gegen Rizespor (Tür) endgültig abgeschlossen wird, lässt wahrlich nichts zu wünschen übrig: Die Bilanz nach fünf Probegalopps ist mit eben so vielen Siegen und einem Torverhältnis von 19:0 makellos. In Trainer Marco Roses 30 Mann starken Kader (Coronel wird noch verliehen, Caleta-Car wird wechseln) blickt man dennoch nicht nur in strahlende Gesichter.