Dürfen Häftlinge bald Ausweis von Wachen fordern?

„Einfach nur verwerflich!“

Nichtsdestoweniger ärgert Gewerkschafter die Ausweispflicht mit Namen, die von jedem Insassen - sei er auch noch so gefährlich - in Anspruch genommen werden könnte. Der Schutz der eigenen Identität wäre so nicht mehr gegeben, wird kritisiert. Auch der steirische Gewerkschafter Mario Raudner ist empört: „Wir versehen tagtäglich Dienst an hochbrisanten und gefährlichen Insassen. Sich vor ihnen ausweisen zu müssen, ist sicherheitstechnisch einfach nur verwerflich!“