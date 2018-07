Steirer (34) brüllte Hitler-Parolen in Lokal

Der 34-Jährige zeigte auch bei der Polizei seine Gesinnung und erhob in einem Amtsgebäude abermals den rechten Arm zum Gruß. Der Verdächtige wurde vorerst in das Polizeianhaltezentrum eingeliefert und in weiterer Folge in die Justizanstalt Graz-Jakomini überstellt. Der 34-Jährige wird nach dem Verbotsgesetz an die Staatsanwaltschaft Graz angezeigt.