Pflegerin (54) als Brandlegerin: U-Haft verhängt

Motiv völlig unklar

Die 54-Jährige wurde in den Neuromed Campus in Linz eingeliefert. Sie steht unter Verdacht, das Feuer gelegt zu haben. Es soll von ihrem Zimmer und jenem der Pensionistin seinen Ausgang genommen haben, so die Ermittler. Die Spurensicherung habe den Verdacht erhärtet. Der Hintergrund der Tat war zunächst völlig unklar, die Staatsanwaltschaft wollte auch am Freitag aus ermittlungstaktischen Gründen noch nichts zu einem möglichen Motiv sagen.