Weltmeister-Kapitän Lahm gibt WM-Pokal zurück

„Für uns und für Deutschland ist es Wehmut und damit dann eine Aufforderung an uns, den Pokal zurückzuerobern“, sagte Lahm zu seinem bevorstehenden Auftritt am Sonntag. „Das ist schon ein herausragender Moment, weil es ja das Original ist.“ Dieses bleibt auch während der Zeit zwischen den Weltmeisterschaften im Besitz der FIFA, den Pokal wird voraussichtlich Weltverbands-Präsident Gianni Infantino an den neuen Champion übergeben.