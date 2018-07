Aus Eifersucht erwürgte Kapfenberger die Ehefrau

Der Ehemann hatte am 24. Juni des Vorjahres gegen 22.45 Uhr selbst die Polizei gerufen und den Beamten gesagt, dass er seine Frau erwürgt habe. Als die Beamten in der Wohnung in einer Mehrparteienhaus-Siedlung eintrafen, fanden sie die Frau in der Küche am Boden liegend. Der Verdächtige wurde am Tatort festgenommen.