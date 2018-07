Austria: „Kein Leichenwagen hat einen Anhänger“

Krone: Herr Harreither, das halbe Stadion ist mit Technologie ihrer Firma ausgestattet, sie sind Vize-Boss, Sponsor und jetzt auch noch Sponsor-Vermittler. Sind Sie der wahre Mister Austria?

Raimund Harreither: In erster Linie bin ich Fan, seit ich mit der Austria wegen der ersten Rasenheizung zu tun hatte. Ich wurde herzlich aufgenommen, mag die flachen Hierarchien, den Familiengedanken. Und will als ehemaliges Arbeiterkind auch etwas zurückgeben. Denn ich habe noch nie einen Leichenwagen mit Anhänger gesehen - du kannst nichts mitnehmen. Der Abschluss mit Neo-Sponsor BWT war die härteste Nuss, die ich in 40 Jahren zu knacken hatte, sie stehen auch am Tormann-Dress. So einen Unterstützer musst du in Mitteleuropa erst finden. Das wird jetzt einmal zwei, drei Jahre laufen - aber hoffentlich noch viel länger.