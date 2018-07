Erste Einblicke in die funkelnde Kostümwelt

Sie schöpfte in den Kristallwelten aus dem Vollem: Während das Kleid der Königin der Nacht (Albina Shagimuratova) mit aufwändigen Stickereien und aus Hand gesetzten Kristallen verziert ist, wird sich ihre Eiskristall-Krone aus Perlen und Lusterkomponenten, die das britische Designerduo Patrik Fredrikson und Ian Stallard extra für Swarovski entworfen hat, zusammensetzen. Die „Poodle Checker“ (ein fünfköpfiger Chor) kommen im Harlekin-Look daher, für den in der Manufaktur in Wattens eigens spezielle Rautenmuster entwickelt, und die nun in den Salzburger Werkstätten appliziert wurden. Und die „Birthday Nurses“ tragen ein rotes funkelndes Kreuz auf ihren Schürzen.