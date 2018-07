Begann Walfang 1000 Jahre früher als angenommen?

Der Fund und die DNA-Analysen der Knochen (Bild unten) legen nahe, dass die beiden Arten bereits vor rund 2000 Jahren im Nordatlantik „verbreitet“ waren, berichten Wissenschaftler in der Fachzeitschrift „Proceedings of the Royal Society B“. Das wiederum könne bedeuten, dass bereits im Römischen Reich die Grundlage für eine „vergessene Walfang-Industrie“ gelegt worden sei.