Oberösterreich ist ein wahres Radfahrerparadies

Obwohl das Mountainbike, wie der Name schon sagt, für die Berge gedacht ist, nutzen auch immer mehr Städter das praktische Rad. „Vor allem wegen der vielen Kopfsteinpflasterstraßen in Linz übertrumpft es das traditionelle Citybike in punkto Komfort“, weiß Leopold Kiesl, vom Radsport-Kiesl in Linz. Genau so universell wie das Mountainbike ist auch das Trekkingbike. Es wird mittlerweile in vielen Bereichen eingesetzt, vorzugsweise für längere Reisen.